Claudio Baeza y su estadía en Arabia Saudita: “No es una liga mala, vienen jugadores de mucha experiencia”

Cerca de dos meses lleva viviendo el volante chileno Claudio Baeza en Arabia Saudita, donde el ex Colo Colo fichó por el Al- Ahli de dicho país. El nacional conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura donde aseguró que está en una liga sumamente competitiva y también tuvo palabras para su ex club.

“El idioma es muy complicado, pero obviamente uno va aprendiendo algunas palabras sobre todo el inglés. Tenemos traductores que nos ayuda bastante y eso nos facilita poder entendernos en el día a día”, comenzó diciendo.

Sobre sus proyecciones y qué de seguir en medio oriente, el polifuncional mediocampista expresó que “estoy cómodo, me he sentido muy bien pero no sé si me proyecto, porque uno nunca sabe dónde puede llegar a jugar, a lo mejor en seis meses o en un año me vaya a jugar a otro lado”.

Respecto al nivel de la liga, que muchas veces ha sido criticada por el nivel deportivo, Claudio Baeza, dijo a Deportes en Agricultura que “es una liga interesante por el hecho que todos los clubes traen jugadores de distintas partes del mundo, todos ellos marcan la diferencia y hacen que el campeonato sea mucho más competitiva”, agregando que “no la veo como una liga mala”.

Otra de las cosas que habló chileno fue sobre su relación con Pablo Guede, quien fue el que lo pidió para el Al- Alhi y luego fue despedido del elenco oriental.

“No he tenido la posibilidad de hablar con él desde que se fue, él me dijo que trabajara como lo siempre he hecho, obviamente si él tiene la oportunidad de llevarme a algún equipo lo hará, estoy agradecido de Pablo”.

Sobre Colo Colo, su exclub, cerró. “Siempre veo todos los partidos lo han hecho muy bien se nota que están con la idea de Mario de siempre ir al ataque, de presionar constantemente y veo que es un equipo muy trabajado”.