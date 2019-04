Usain Bolt reveló que equipos de fútbol de Chile le ofrecieron un puesto

Usain Bolt estuvo de visita en Chile y durante su paso reconoció que varios equipos de fútbol lo invitaron para desempeñarse en sus filas.

En una entrevista con El Mercurio, el atleta, y que ahora se dedica al fútbol, dijo que “hubo muchos equipos que me invitaron, también de Chile, pero en este momento he preferido estar en un país de habla inglesa, porque para mí es difícil comunicarme en otro idioma. Por eso no acepté muchas otras invitaciones”.

El “Rayo” también reconoció que en su visita al Palacio de La Moneda habló con la ministra del Deporte, Pauline Kantor, sobre la chance de trabajar para que el país encuentre promesas del atletismo.

“Estuve conversando con la ministra y comentábamos sobre la posibilidad de que trabajara con Jamaica para traer entrenadores (de atletismo) a Chile”, reconoció.

“Lo más difícil es encontrar talento en Chile, porque yo sé que acá el deporte principal es el fútbol, así que todo pasa por la determinación, por organizar torneos escolares. En Jamaica tenemos los nacionales escolares tanto para damas como varones. Va gente de todos los condados de la isla a competir. Acá me imagino que estará lleno de academias y de clubes de fútbol, pero si se hace algo poco a poco con el atletismo escolar, Chile podrá avanzar. Y ojalá en el futuro eso pueda cambiar”, añadió.

Aton Chile