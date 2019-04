Francisco Arancibia: "En la pretemporada tuvimos un par de discusiones con Kudelka"

El pasado miércoles se confirmó que el extremo, Francisco Arancibia, fichó por el equipo brasileño Coritiba de la Segunda División de dicho país, dejando así a Universidad de Chile donde no tuvo mucha participación en la escuadra azul.

El atacante de 22 años conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura, dónde comentó su arribo al fútbol brasileño, cómo fue su paso por la U y la discusión que tuvo con el extrenador Frank Kudelka en la pretemporada.

“Es una linda oportunidad, extrañaba harto Brasil porque me gusta mucho el fútbol que hay acá. Estuve en los juveniles del Palmeiras, por lo que conozco este ambiente”, comenzó diciendo.

“Me salió la oportunidad de venir afuera, gracia a Dios se dio la posibilidad y decidí tomarla. Encuentro que era un momento que para salir sobre todo para reencontrarme con el fútbol”, agregó.

Sobre su paso por la U, Arancibia señaló a Deportes en Agricultura que “no estaba cómodo, no por mis compañeros, sino por temas personales. Cuando llegué, lo hice con muchas expectativas y después todo se perdió”.

Otra de las cosas que comentó fue sobre la discusión que tuvo con Frank Kudelka en la pretemporada de Universidad de Chile. “Tuvimos un par de diferencias, pero no pagué tan caro, ya que cuando tuve la posibilidad de irme fue él (Kudelka) quien me pidió que me quedara, entonces después todo se arregló”.

Sin embargo, el formado en O’Higgins de Rancagua cerró diciendo que quiere despegar en Brasil, “Creo que estando feliz van a salir la cosas bien. Estoy acá en un país que me gusta y en un club muy lindo”.