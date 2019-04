Gabriel Torres y la sequía goleadora: "Es la primera vez que me pasa no convertir en tantos partidos"

Aton Chile/ Radio Agricultura

Pasan las fechas del Campeonato Nacional y Universidad de Chile no logra levantar cabeza. Es más, los azules se encuentran en el penúltimo lugar de la tabla, en plena zona de descenso, algo que no vivía desde hace 13 años.

Uno de los más criticados en la pobre campaña de los estudiantiles ha sido el delantero panameño Gabriel Torres, quien llegó desde Huachipato con el cartel de goleador, pero no ha podido anotar.

Por eso, en la conferencia de prensa de este jueves, el ariete se refirió a la sequía por la que atraviesan los atacantes de la U: “Falta tranquilidad a la hora de marcar los goles. El equipo está generando, el otro día a los 10 minutos llevábamos cuatro ocasiones. Sé que va a llegar, tenemos un gran plantel”.

“Es la primera vez que me pasa no convertir en tantos partidos, pero son rachas. No hay que bajar los brazos, hay que trabajar en el finiquito, lo hemos hecho muy bien. Ojalá que el domingo podamos ponerla adentro”, añadió.

Además, el centroamericano agregó: “No estamos tranquilos, ojalá pudieran ver los entrenamientos para que vean a todos los delanteros hacer 300 tiros al arco… no nos han salido las cosas como equipo, estamos todos trabajando. Creo que hoy en día es más importante conseguir los tres puntos a que los delanteros marquen”.

Consultado sobre el hecho de que el lateral Matías Rodríguez sea el goleador del conjunto laico, Torres bromeó: “Hemos hablado de conectarnos con Mati como si fuera un Bluetooth para que nos pase un par de goles a los delanteros”.