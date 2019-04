Sergio Jadue agrede violentamente a periodista en juicio de divorcio

El expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Sergio Jadue, tuvo una violenta reacción esta jornada mientras se realizaba el juicio de divorcio con su esposa María Inés Facuse.

El ex mandamás del fútbol chileno estuvo alrededor de 30 minutos en la sala y en su salida desencadenó la reacción. Le pegó con su mochila violentamente al periodista Juan Eduardo Hernández, quien trabaja en el Matinal Bienvenidos de Canal 13.

“Para quienes me han preguntado por lo de Jadue… ahí el mochilazo que me pegó. Después me pegó un caballazo, del que no tengo registro. No me gusta demonizar a personajes públicos, pero esto retrata de cuerpo entero a Sergio Elías”, señaló el profesional.

Esta no es la primera reacción de este tipo, ya que también quedó en evidencia que a un colega de Radio Cooperativa fue agredido también, mostrando el lado más violento del calerano.