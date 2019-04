Pellegrini defendió su trabajo en West Ham y hasta proyectó la próxima temporada

Aton Chile/ Radio Agricultura

La semana pasada desde Francia alertaron sobre la posibilidad de que Manuel Pellegrini fuera reemplazado en la banca del West Ham United de cara a la próxima temporada, debido a la opaca campaña del club y el técnico chileno en la Premier League, con sólo tres victorias en los últimos 11 partidos. De hecho, las informaciones señalaban que los Hammers ya tenían a Bruno Gnesio, DT del Olympique de Lyon, como candidato.

Sin embargo, en la previa del cotejo de este lunes frente al Chelsea, el propio estratego criollo salió a defender su labor en el conjunto londinense.

“No creo que sea tiempo de hacer evaluaciones, porque todavía quedan seis partidos muy importantes. Pero no ha sido una mala temporada, en relación a la anterior ha habido un gran avance“, reconoció el ex DT del Manchester City en conversación con Sky Sports.

“Pero no puedes estar contento contigo mismo diciendo que estamos en un proceso de transición y no hacer nada más. Creo que la grandeza del club se genera en la confianza con los jugadores, y creo que eso pasó al principio de la temporada. Perdimos nuestros primeros cuatro partidos, pero el grupo sintió que debíamos seguir haciendo las cosas exactamente de la misma manera para encontrar los resultados. Creo que por eso dimos vuelta la situación”, añadió.

Además, Pellegrini ya comenzó a proyectar la siguiente temporada con los Hammers: “Por ahora, estamos enfocados en terminar con más fortaleza esta temporada, y después de eso vamos a ver qué necesitamos hacer. Va a depender mucho de las opciones que tengamos, en los jugadores que están dispuestos a venir, y también si es que vamos a vender jugadores”.