Herrera confirma la razón por la que Bielsa y Borghi lo “vetaron” en la “Roja”: “No me llevaron por conflictivo”

Un “secreto a voces” era la marginación del portero Johnny Herrera en la selección chilena cuando Marcelo Bielsa y Claudio Borghi eran entrenadores de “La Roja”. Después de 13 años el portero y capitán de Universidad de Chile habló de este tema y confirmó el por qué estos técnicos no lo citaban cuando dirigían al “Equipo de Todos”.

En conversación con Fox Sports el arquero señaló que “No me llevaron por conflictivo y me lo confirmaron”.

“En un principio no estuve por decisiones que nunca compartí y ahora al último me tocó estar”, complementó.

Sobre este aliciente, el “Samurai Azul” expresó que “me lo confirmaron que fue así desde la época de Bielsa y la de Borghi… después me tocó estar y participar”.

Sin embargo, Herrera destacó lo que vino después cuando tomó la selección chilena Jorge Sampaoli. “me tocó ir a un Mundial, estar en Copa América, jugar Clasificatorias, jugar la Confederaciones y le tomé el gustito, y obviamente le tomé cariño”.

Respecto a una posible citación de Reinaldo Rueda a la Copa América de Brasil, cerró diciendo que “hoy por hoy, si me van a llamar, siempre voy a estar disponible. El profe hará un análisis. Me vio jugar. Estuve en tres partido con él y me conoce, que es lo mejor”.