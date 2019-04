Felipe Flores: "No estoy tranquilo con mi suplencia en Antofagasta"

Aton Chile/ Radio Agricultura

Felipe Flores no lo está pasando bien en Deportes Antofagasta. Después de ser buena figura el año pasado en la campaña que clasificó a los pumas a la Copa Sudamericana, el primer torneo internacional en la historia del club, en este 2019 el delantero perdió la titularidad.

En entrevista con El Mercurio de Antofagasta, el ex Colo Colo expresó: “Quedé en la banca por decisión técnica, antes fue por problemas físicos. Obviamente que no estoy tranquilo, ya que quiero jugar siempre, pero son decisiones técnicas y hay que respetarlas, es el jefe (el entrenador Gerardo Ameli)”.

“Ya me tocará la oportunidad de estar desde la partida nuevamente, tengo que demostrar en los entrenamientos que tengo ganas de ser titular”, añadió.

Además, agregó: “A lo mejor por un tema de esquema no estaba considerado en el once titular o no encajaba. Ojalá este fin de semana pueda estar”.

Deportes Antofagasta recibirá a Palestino este domingo, a las 18:00 horas, en el estadio Calvo y Bascuñán, por la octava fecha del Campeonato Nacional.