¿Será verdad? DT de la U asegura que los hinchas están conformes con el juego mostrado por el equipo

En Universidad de Chile ya afinan los últimos detalles de cara al clásico universitario de este domingo frente a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, donde los azules buscarán un triunfo para salir de la zona de descenso en el Campeonato Nacional.

Este viernes, el técnico de los laicos, Alfredo Arias, anticipó el cotejo ante los cruzados y aseguró que no jugarán como lo hizo Libertad de Paraguay, que a mitad de semana derribó a los precordilleranos por Copa Libertadores.

“Es tentador jugar como ellos (Libertad). Me han preguntado algunos amigos, que están preocupados por mí, ‘¿viste cómo ganó Libertad?’. Pero Libertad mereció perder, la UC hizo méritos para ganar. De una les digo que no tengo los jugadores para jugar como Libertad. Acá hay jugadores para ir adelante, no se permite meterse atrás. Eso no te lo permite el club, la camiseta, ni la gente”, expresó el uruguayo en conferencia de prensa.

“Cuando fui futbolista en mis primeros clásico me asustaba mucho, por eso entiendo que es una semana distinta, pero después los aprendí a jugar y controlar todo. Hay que preparar a los jugadores mentalmente y emocionalmente. Confío en que mis jugadores están preparados para afrontar un clásico“, añadió el charrúa.

Además, el ex Santiago Wanderers sorprendió al admitir: “En la calle el hincha de la U me dice que está conforme con el juego del equipo. Sé que el hincha conoce de fútbol. El hincha de la U se repuso de estar en la B, le mando un mensaje para que apoyen al equipo y alienten como siempre lo han hecho”.

Por último, sobre la situación de Jean Beusejour y Nicolás Oroz, quienes han presentado problemas físicos, el DT sostuvo: “Ya entrenaron hoy. Mañana se verá si están a la orden para empezar a definir el equipo”.