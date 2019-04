En España revelan la gran relación de Vidal y Messi: "Su risa contagia al 10"

Arturo Vidal vive su mejor momento en el Barcelona. A pesar de que el chileno no es un titular indiscutido, los hinchas y la prensa no dejan de elogiar las presentaciones del “Rey”. Pero ahora no solo destaca su juego, sino que también su actitud e influencia en el camarín blaugrana.

Esta vez fue el diario digital español El Confidencial el que tuvo palabras para el mediocampista. Resaltó que el ex Colo Colo se ha convertido en un imprescindible en el vestuario, dejando atrás sus quejas por no sumar los minutos deseados, polémica que marcó su inicio en el cuadro catalán.

El medio reveló que uno de los más felices con Vidal en el equipo es Lionel Messi y que su relación con los “pesos pesados” del plantel es de las mejores.

“Cuentan en el vestuario que Leo Messi está encantado con su actitud y predisposición, a parte de su gran sentido del humor. Todos se ríen mucho con sus bromas. Su relación con el argentino y otros pesos pesados de la primera plantilla es excelente y Leo disfruta de sus bromas y su día a día. Su risa contagia al 10 culé”, consignaron.

En el partido contra el Huesca, “Celia Punk” demostró que es un líder más en el terreno y en El Confidencial lo destacaron: “Su ascendencia es clara y eso le permite alzar la voz con notoriedad siempre que lo considere oportuno. Su opinión es tenida en cuenta. Como a todos los jugadores ‘todoterrenos’, le ha costado encontrar el punto de forma, pero una vez lo ha adquirido ya nadie le discute su papel como actor protagonista”, finalizó.

El próximo desafío para Vidal y el Barcelona será contra el Real Sociedad este sábado, a las 14:45 horas, en el Camp Nou.

Aton Chile