Christián Garín: "Mi sueño es ganar un Grand Slam, para eso entreno"

El tenista chileno Chrstian Garín (47° del mundo) vive un gran momento en su carrera, esto porque la semana pasada ganó el ATP 250 de Houston y ahora se prepara para lo que será su participación en el ATP 500 de Barcelona. Además, “Gago” fijó sus metas en su carrera y avisó que quiere ganar un Gran Slam.

“Han sido meses muy buenos, creo que llevo casi un año con un equipo de súper sólido, con gente que ayuda día a día para seguir mejorando, y siento que eso ha sido súper importante en mis resultados. Hemos trabajado bastante en el orden dentro y fuera de la cancha” dijo Garín a El Mercurio

El trabajo realizado con su entrenador Andrés Schneiter ha sido fundamental para sacar lo mejor del “Tanque”.

“Es una persona bastante detallista en cuanto a rendimiento y cosas a mejorar. Si estamos entrenando una hora en la cancha, esa hora tienes que dar el cien por ciento. En un principio me costaba, porque no estaba acostumbrado a entrenar a esa intensidad. Llevamos ocho meses. Creo que siempre tuve buena técnica, golpes en general, pero me faltaba un plus. Hoy pienso que el orden y la intensidad me han subido el nivel”, confesó.

Sobre las mejorías en su juego, Garín señaló: “Siento que el revés lo he mejorado muchísimo. Al saque también le hemos dado mucho trabajo… y cuando vas subiendo el nivel de los torneos siempre hay gente que está mejor que tú que juega mejor y eso me genera ganas de seguir mejorando”.

Paul Capdeville también se sumó al equipo del tenista nacional y lo acompañó en su consagración en Houston: “Con él llevo casi los mismos ocho meses que llevo con el “Gringo”, con la diferencia de que ahora vivo en Chile, así que me sigue un poco más de cerca. Y justo se dio la coincidencia de que le pedí que me acompañara, porque el “Gringo” no podía. Ganar ahí mi primer ATP con 22 años me ilusiona mucho”.

¿Qué pensó “Gago” al levantar su primer trofeo ATP? El deportista admitió: “Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, sobre todo los momentos difíciles que pase (…) Después de la final de Sao Paulo quedé un poco triste porque sentía que pude haber hecho más en la final y no sabía cuando me tocaría otra. Todo eso se me vino a la cabeza, todo el esfuerzo que le dedico a esto, que de verdad por esos momentos vale la pena esforzarse”.

Cuando Garín apareció como el “futuro” del tenis chileno, todas las miradas se posaron en él y tuvo que cargar con esta mochila, pero dice que es un tema que quedó en el pasado.

“Quizás era muy joven para darme cuenta de eso, de lo que había pasado, de las comparaciones que era difíciles de asumir. Los único que quería era jugar tenis y no estaba mal. Estaba 200 del mundo con 17 años, había ganado un Grand Slam juvenil, había hecho cuartos en challengers. Lo estaba haciendo bien” apuntó el tenista.

Para cerrar, el “Tanque” manifestó: “Tengo mis sueños por los cuales me levanto cada día a entrenar, por los cuales me voy de gira… Estoy viviendo algo que soñé mucho tiempo, algo que me movía a seguir peleando. Tengo mucho por sumar, pero lo importante es que toca aprender, poder competir mejor en cancha rápida y en pasto”.