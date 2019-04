Unión Española clasifica con dramatismo a la siguiente fase de la Copa Sudamericana

Unión Española sufrió, pero clasificó, por medio de los penales, a la segunda ronda de la Copa Sudamericana. En el Estadio Bellavista, Ecuador, el cotejo contra Mushuc Runa finalizó con empate a uno y un global de 2-2. Diego Sánchez fue el gran héroe en los noventa minutos y en los lanzamientos desde los doce pasos, donde tapó un disparo y anotó el gol del paso a la siguiente etapa.

Los nacionales no entraron cómodos. La cancha estaba esponjosa y poco crearon con un balón que no daba bote en el terreno. Las opciones llegaron con pelotas paradas y en los once minutos cayó el primero del partido para los de Plaza Chacabuco.

Luego de un córner sin peligro, los centrales se mantuvieron en el área. Sebastián Varas amortiguó un balón largo y disparó al arco de Medina, quien tapó magistralmente el lanzamiento, pero José Aja se desmarcó ante la pasividad de la zaga contraria para cobrar y adelantar a la visita en el marcador.

El elenco del “Ponchito” reaccionó rápidamente a los 14’. El defensor Alejandro Rébola aprovechó un centro bombeado para volear el esférico en la medialuna y hacer estéril el estiramiento de Diego Sánchez.

El compromiso se volvió áspero y físico. El mismo Rébola no se despegó de los delanteros rojos, primero con Caballero y después con Varas, quien era el encargado de aguantar el balón. El ataque local no prosperaba frente al cerrojo de la zaga hispana. El remate a distancia era el cuchillo, pero sin filo. Dominaba la escuadra indígena sin mayores situaciones de peligro, con excepción de un disparo rasante que Sánchez despejó al saque de esquina.

Los dirigidos de Fernando Díaz salieron al complementario con la intención de ser más profundos que en el primer tiempo. Se internaron más en el campo rival, en especial por el sector izquierdo de Luis Pavez, aunque no lograban incomodar al guardameta.

Por su parte, los ecuatorianos buscaban nuevamente los disparos a media distancias. Darío Bone, con un latigazo que se desvió en la defensa, incomodó al “Mono” Sánchez, quien estuvo ágil para tapar con las piernas. Los volantes centrales del cuadro de Santa Laura visibilizaron esto y obligaron al “Ponchito” desenfundar más lejos, complicando las aspiraciones de los anfitriones.

Para evitar los penales, Mushuc Runa se fue con todo en los últimos lapsos del cotejo. A los 85’, encontró mal parada a la zaga nacional y un ataque por el sector derecho fue dilapidada gracias a Sánchez, quien esperó a Alex George y con sus piernas envió a córner. El guardameta también logró embolsar un cabezazo de George en el área chica en el primer minuto de descuento.

El suspenso se prolongó hasta los penales, siendo Unión Española más fuerte con el “Mono” como figura, quien tapó un penal a Fajardo y convirtió el lanzamiento final desde los doce pasos. Dávila, Caballero, Llanos, Larenas, González y el capitán hispano anotaron. Palomeque falló con un tiro al palo, pero esto quedó en la estadística, ya que Fabio Renato desvió un remate arriba del arco.

Ahora, los nacionales se instalan en la segunda fase a la espera del sorteo para conocer a su próximo rival.