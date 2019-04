Alfredo Arias y la crisis de la U: “Cada error nos cuesta un gol"

Son tiempos de crisis para Universidad de Chile. Su entrenador Alfredo Arias sigue sin saber de triunfos desde su llegada al banco de los azules y tras el empate en el último minuto ante Curicó Unido, el técnico uruguayo se refirió al nefasto momento en el que se encuentran sus dirigidos.

“El análisis a primera vista deja un partido ingrato, creo que hicimos los méritos para ganar y el esfuerzo en una situación que no es fácil arriesgar. Cada jugador dio el máximo pese a que no todos venían con continuidad. Y por ello vinieron los cambios, porque necesitábamos piernas ante un rival que estaba buscando el partido”, explicó el DT.

Además, el entrenador del cuadro laico complementó: “Hay cosas que son inexplicables. Ni a mí ni a los jugadores nos había pasado una situación así, cuando lo haces todo para ganar y te sobrepones para ganar pero que cualquier error cuesta caro. Pero no conozco otra forma de revertir la situación más que levantar la cabeza y saber de qué estamos hechos”.

El ex DT de Santiago Wanderers analizó: “Estoy caliente ahora, pero cada error te cuesta un gol. Y no necesariamente por culpa de los jugadores, también estuvo ese error arbitral involuntario que también se nota. Estamos en esa zona en donde consigues tres goles y aun así no puedes ganar el partido”.

Arias también se refirió al trabajo de Nicolás Oroz y continuó: “Se decía que Oroz no podía jugar en la U y ahora parece que es indispensable. Me alegra que hayamos podido perfilar a un jugador que siempre fue bueno. Nos preocupa no poder mantener las ventajas, con tres jugadores de mucho carácter defensivo en cancha”.

Finalmente, el técnico charrúa fue autocrítico y concluyó. “Seguramente no he metido bien el mensaje, lo trataré de hacer mejor, seguramente tendremos que calmarnos más pese a que es una situación difícil, y ante ello solo se puede entrenar y sufrir hasta revertir la situación”.