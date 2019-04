Gabriel Ruiz-Tagle y su salida de la presidencia de B&N: "Mosa es el principal responsable de los problemas en el directorio"

El actual timonel destacó que todo tiene un límite.

El próximo lunes será un día clave para la dirigencia de Colo Colo, ya que durante esa jornada se escogerá a un nuevo presidente de Blanco y Negro, ya que el actual mandamás del Cacique decidió no continuar con su cargo.

“Después de una reflexión bien profunda decidí no repostular a la presidencia de Blanco y Negro. No me interesa presidir un club donde hay insultos y descalificaciones. Este directorio está marcado por aspiraciones personales”, manifestó Ruiz-Tagle en conversación con Deportes en Agricultura.

Luego el todavía timonel agregó que el tema va mucho más allá de su relación con Aníbal Mosa, ya que destacó que la diregencia da “un espectáculo” cada vez que se habla de temas del directorio y que “todo tiene un límite”.

“No quiero restringirlo solo a Mosa. Hay una estructura de directorio que no tiene una orientación común, un sentido de convivencia. Hay directores con los que cuesta mucho ponerse de acuerdo. Hay facciones. He intentado unificar criterios”, argumentó.

“Aníbal Mosa es el principal responsable de los problemas que hay en el directorio de Colo Colo”, recalcó Ruiz-Tagle, dejando claro que su decisión se la comunicó a Marcelo Espina y Mario Salas.