Lucas Aveldaño toda tiene fe: "Es difícil ver así a la U en la tabla, pero no hay que decaer"

Por más que Universidad de Chile no pueda salir de la crisis que la tiene en zona de descenso en el Campeonato Nacional, en el plantel del cuadro azul siguen confiando en poder levantar.

Este jueves el defensa argentino Lucas Aveldaño reconoció en conferencia de prensa: “El momento es complicado, no es dramático porque recién arranca el torneo. Uno no consigue ganar y eso nos sacaría del puesto rojo en que estamos. Es difícil ver así a la U en la tabla. Pasaron cosas y hoy estamos donde estamos. Hay que tener personalidad y abstraerse de todo lo que nos rodea. No hay que ver más allá, pensar en ganar este partido y así empezar a sacar adelante la situación”.

“Hay que pensar en lo inmediato, sacar a la U de donde está. ¿Cómo? Ganando el fin de semana. El fútbol es muy psicológico. De repente estamos haciendo todo bien y los resultados no acompañan. Veo que acá hay unas ganas increíbles y tenemos que salir de la zona roja”, añadió el zaguero.

En esa misma línea, agregó: “No hay que decaer. Tenemos que estar todos juntos. Hoy el día a día es muy importante. De repente no encontramos una respuesta al momento que vivimos. Tenemos que estar positivos y todos estar convencidos de lo que queremos”.

Sobre el agónico empate que resignaron el domingo pasado ante Curicó Unido, sostuvo: “Dejamos una imagen distinta a la que mostramos en el clásico. Mostramos muchas ganas y debemos corregir algunas cosas. No se volvió a perder y estuvimos cerca de ganar. Estamos tranquilos, porque se cambió la imagen desde un partido a otro. Ahora a pensar en el otro partido y tratar de tener menores errores. Estamos en un momento en que debemos estar más concentrados”.

Por último, respecto al cotejo de este sábado frente a Everton en Viña del Mar, dijo: “Hizo cuatro goles de una manera particular, aprovechando su potencial arriba. Sabemos que si te pilla mal parado, te puede complicar. Ya hemos trabajado eso y esperamos no ser sorprendidos”.

Aton Chile