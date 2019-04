“Tenía todo preparado para suicidarme”: el relato del ex jugador del Real Madrid impactó al mundo

El delantero togolés Emmanuel Adebayor es uno de los futbolistas más reconocidos por el mundo entero. El ariete que jugó en el Arsenal de Inglaterra y Real Madrid de España, contó una escabrosa historia que pudo cambiar la historia de tanto éxito en el fútbol.

El atacante de 35 años contó al medio Daily Mail que a los 17 años se intentó suicidar y gracias a un amigo no hizo ese acto.

“Cuando jugaba por el Metz me pagaban unas 3 mil libras al mes y mi familia me pidió una casa que costaba medio millón. Además, el club estaba cansado de mí por mi comportamiento. Una noche me senté en mi cama y pensé: ‘¿Qué estoy haciendo aquí?, nadie está contento conmigo, así que… ¿para qué seguir viviendo?”, relató.

“Había una farmacia debajo de mi apartamento. Compré paquete tras paquete de pastillas. En la farmacia no me las querían vender, pero lo que les dije que era todo para una organización benéfica en Togo. Lo prepararé todo, me bebí toda el agua… Lo tenía todo listo para suicidarme”, recordó la drástica decisión.

Para suerte de él y del fútbol, un amigo lo llamó por teléfono y lo hizo recapacitar. “Tienes potencial para cambiar África me dijo. En ese momento consiguió quitare la idea. Pensé que Dios debía estar guardando algo bueno para mí”, cerró.