Salas y el agónico triunfo: "Colo Colo no pierde la esperanza hasta el final"

Una trabajada victoria fue la que tuvo Colo Colo contra Deportes Antofagasta en el Estadio Monumental. Jorge Valdivia tuvo que aparecer en el último minuto para rescatar los tres puntos, a pesar de que el elenco albo fue superior durante todo el partido.

Uno que se mostró tranquilo fue Mario Salas, a quien no le preocupó que la victoria llegara en la tajada final del compromiso. “Eso es algo, sin duda, pero me quedo con lo positivo. Resalto que Colo Colo no pierde la esperanza hasta el final, que se entrega hasta el minuto 97. Cuando uno se atreve e intenta, se obtiene el premio, aunque no muchas veces se logra. Tuvimos el justo premio de lo que hicimos y el merecimiento de ganarlo desde el primer minuto”, expresó el estratego del Cacique.

El “Comandante” señala que esperaba a un rival replegado en Macul: “Pensábamos que así sería el partido. En el segundo tiempo tenían el objetivo de llevarse el punto. Tuvimos el arco en cero hasta el final. Hay una solidez que nos ayudó a luchar para ganar el encuentro”.

El Cacique entró con la mente en acercar la brecha de puntos con Universidad Católica: “No pensamos en el partido de la Sudamericana, sino que descontarle a la UC. Queremos pelear el campeonato hasta el final. Es nuestro objetivo. El foco era ganar y disminuir la cantidad de puntos con la UC”.

“Ganamos un partido que merecíamos. Hicimos todo lo posible, tuvimos posesión, llegada al arco y tiros de esquina. Uno quería que se dieran de mejor forma, pero los jugadores demuestran el compromiso por ganar los tres puntos”, añadió.

Sobre los temas a corregir, Salas confesó que desearía mejorar la puntería al arco: “Este partido se pudo definir antes y el duelo sería distinto. Ahí va la mejora. Lo bueno de Colo Colo es que maneja situaciones y momentos del juego. Que no se sienta incomodo por la forma del partido, de inferioridad numérica o la altura. Hay que estar más preciso en la definición y el último pase”.