Chilavert no cree en la bondad de Bielsa: "Basta de mentiras en el fútbol"

El gesto que realizó Marcelo Bielsa en la serie B del fútbol Inglaterra, al ordenar a su equipo, el Leeds United, dejarse marcar un gol por el Aston Villa en señal de “fair Play”, dio la vuelta al mundo y fue aplaudido por varios.

Pero no todos valoraron la actitud del ex técnico de la Selección chilena. De hecho, el legendario ex portero paraguayo José Luis Chilavert fue duro con el rosarino.

“El Loco Bielsa da clase de Fair Play en Inglaterra y por qué permitió el gol de Pochettino con la mano contra Py (Paraguay) en Asunción con la selección argentina. La canción de Mercedes Sosa le cae bien: todo cambia, para figurar en el ambiente tan contaminado. Basta de mentiras en el fútbol”, escribió el otrora cancerbero en su cuenta de Twitter.

Consignar que el Leeds United empató a 1 con Aston Villa, resultado que dejó al equipo de Bielsa sin la posibilidad de ascender de forma directa a la Premier League.