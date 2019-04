Vargas y Goldberg apoyaron a Arias y avisan que "es apresurado hablar de descenso"

Hace una semana los históricos ex jugadores de Universidad de Chile Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas fueron confirmados como nuevos directores de Azul Azul, y este lunes ambos dieron a conocer el plan que tienen para intentar sacar al cuadro estudiantil de la profunda crisis por la que atraviesa, y que lo tiene en el último lugar de la tabla, con el fantasma de revivir el descenso de 1988.

En conferencia de prensa, el otrora portero expresó: “En el plantel profesional los resultados son semana a semana. En mayo esperamos evacuar un informe de varias áreas, donde esperamos analizar ese informe, si hay que realizar cambios, potenciar las áreas y hay mucho trabajo que hacer”.

“Es muy apresurado hablar del descenso, el equipo no ha obtenido los resultados, es un momento circunstancial confiamos en eso, todos sabemos que la situación es complicada, un aspecto en relación a la presión que no ha permitido que ganemos y perder puntos importantes pero estamos confiados en salir de esa posición”, añadió “Superman”.

En tanto, el ex delantero sostuvo: “Entendemos que la situación es apremiante, estamos últimos, pero es cuando más tranquilos tenemos que estar y no tomar las decisiones a tontas y a locas, hay que darle todo el apoyo a Alfredo y al plantel profesional”.

“La situación es complicada, delicada, no es cómodo para la U que no está acostumbrada a esto, confiamos en el técnico, en el plantel, no se han dado algunos resultados, confiamos en que se va a salir con un buen trabajo y estando atentos a los detalles, enfocados mucho más y buscando comprometerse. Sabemos que cuando no se dan los resultados es difícil confiar. Desde que llegamos hemos conversado permanentemente con Alfredo, esa retroalimentación y ese feedback debe existir porque la situación lo amerita”, agregó.

Además, el “Polaco” comentó: “El proyecto deportivo nuestro es a mediano plazo porque son tres años, pero lo urgente es el primer equipo y estamos confiados en salir de esta situación, pero un proyecto no está supeditado a los resultados, cuando sabes que hacer y cuando construyes con convicción, los resultados no influyen tanto sino que el trabajo dará éxito. Esperemos estar en otra situación para esto”.

ATON Chile