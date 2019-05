Mario Salas: “Soy muy responsable de la eliminación”

Primera prueba reprobada por Mario Salas. El técnico de Colo Colo sufrió una dura eliminación en la ronda inicial de Copa Sudamericana a manos de la Universidad Católica de Ecuador en una dura derrota en penales en el Estadio Monumantal. Y pese a no considerar la caída como un fracaso, el DT fue muy crítico con su planteamiento en la vuelta ante el equipo quiteño.

“Creo que en los tiempos actuales no se puede regalar tanto como regaló Colo Colo, sobre todo el primer tiempo. Pese a que después generamos muchas ocasiones de gol y cambió el rostro, no estuvimos finos en la definición”, explicó Salas

El “Comandante” complementó: “En general, entrar como lo hicimos en este partido nos dio la eliminación. Y luego en la tercera oportunidad que tuvimos en penales no estuvimos finos. Ahora solo queda seguir creciendo. Nos van a volver a pasar estos partidos, de alguna forma debemos ser mucho más sólidos defensivamente, y tener un instinto más asesino en el área rival,”.

Si bien el ex DT de Sporting Cristal rechazó considerar la caída como un fracaso, si realizó una dura autocrítica respecto al desarrollo del partido: “Siento que no logramos un objetivo. No tuvimos las herramientas futbolísticas para pasar de fase, y Universidad Católica es un justo ganador. En cada proceso no todas las cosas son positivas, y hay que sacar lecciones de alguna forma”.

“Esto no solo responde a un tema emocional, hay elementos futbolísticos, psicológicos, tácticos y muchas variantes más. No puedo responder porque entramos así en la primera mitad, pero en el segundo tiempo ingresamos con una diferencia notable. Ahora queda hacer una crítica, especialmente hacia mi persona, que no pude generar un tema motivacional del que me siento muy responsable”, acusó el entrenador del Cacique.

Finalmente, el ex jugador concluyó: “Debemos ser capaces de volver a copas internacionales el próximo año, mañana hay que levantarse con todo el ánimo, si algo te enseña el fútbol es la capacidad de sobreponerse a este tipo de resiliencias y seguir adelante”.

Aton Chile