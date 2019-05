Mario Salas aclaró que “no es un fracaso" la dura eliminación en la Sudamericana

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, fue claro en aclarar este jueves que no considera un fracaso la eliminación en la primera ronda de la Copa Sudamericana 2019, a manos de Universidad Católica de Ecuador, y llamó a enfocarse rápidamente para seguir en la parta alta del Campeonato Nacional, ahora el principal objetivo del elenco popular.

La mayoría de las preguntas formuladas hoy en rueda de prensa tuvieron que ver con el sorpresivo y rápido adiós albo en el certamen continental, donde llegaba como claro favorito ante el ‘Chatoleí’.

“Para mí no es un fracaso (lo del martes). Y no es porque le tenga miedo a la palabra fracaso. Nos ganaron, no logramos el objetivo importante. Y soy el responsable. Pero para mí el fracaso es otra cosa. Fracaso es renunciar a mis principios o que el equipo rival me avasalle”, expresó el ‘Comandante’.

“No se cumple el objetivo. En eso soy claro. No cumplimos el objetivo que era pasar la primera fase. Ese era el primer objetivo en Copa Sudamericana y no lo cumplimos. Eso está claro”, añadió.

En la misma línea, el DT bicampeón con los cruzados en 2016 indicó que “Colo Colo es un equipo que tiene grandes jugadores. Colo Colo va a seguir luchando y perfeccionando, porque entendemos que no podemos perder un partido como el día martes. No podemos. Hacemos todo lo posible para trabajar día a día y mejorar”.

Respecto a las críticas hacia el desempeño de Gabriel Costa, que no hizo un buen partido ante los ecuatorianos y ha estado lejos del aporte que se esperaba, el ex técnico de Sporting Cristal dijo que “es uno de los goleadores del equipo. Es un jugador que puede dar mucho más de lo que ha dado. Y va a dar. Puede ser que el otro día no haya sido un buen partido, pero me quedo con que Gabriel ha sido muy determinante. Es parte de un proceso de adaptación”.

Ante la falta de claridad en los últimos metros, lo que se vio reflejado ante la UC de Quito, como también frente a Huachipato y Deportes Antofagasta por el certamen doméstico, Salas indicó que “me encantaría ganar todos los partidos 4-0 pero no hemos podido. Para que el ingenio de nuestros jugadores aflore, tiene que ver la confianza del entrenador y que lo hagamos llegar al partido en óptimas condiciones”.

“A pesar de que nuestra cuota de goles no es baja, sentimos que sí es baja en base a lo que estamos generando en funciones ofensivas. Hoy hicimos un trabajo apelando a eso”, añadió.

Ya entrando a lo que es el certamen doméstico y el duelo con el sublíder Unión La Calera, el oriundo de Viña del Mar dijo que el cuadro ‘cementero’ “es un gran equipo, juega muy bien. Hoy partimos trabajando la táctica contra ellos. Su cuerpo técnico ha trabajado muy bien, con jugadores talentosos. Han sabido hacer rendir a jugadores que no venían rindiendo en otras partes. Manejan muchas variantes”.

“Vamos a salir con todas las pilas puestas para ganarle a Calera. Ese es nuestro objetivo”, complementó.

Por último, respecto a la distancia de cinco puntos que tiene su escuadra en el torneo nacional respecto al líder Universidad Católica, Salas no dramatiza al señalar que falta muchísimo campeonato.

“Muy sólido y con mucha confianza Católica, pero Colo Colo tiene que pelear el campeonato. Vamos a ir por el título. Si dijera lo contrario es como no estar en Colo Colo. Sin duda que vamos por el Campeonato Nacional”, sentenció.