"Monito Vidal" entrevistó a su papá y le sacó hasta qué edad se va a dedicar al fútbol

Arturo Vidal ya está concentrado junto al Barcelona para intentar este martes abrochar ante el Liverpool el paso a la gran final de la Champions League. Pero antes del crucial cotejo en Anfield, el volante chileno fue entrevistado nada menos que por su hijo Alonso y entregó varias interesantes confesiones.

En un adelanto del programa televisivo de DirecTV “Relatos de Vidal”, que se estrenará a las 22:30 horas de esta jornada, el seleccionado criollo admitió que no le iba muy bien en el colegio.

“Siempre pasé de curso, pero claramente mi sueño era ser futbolista, pero tampoco podía dejar tirado el colegio. Me esforzaba, pero no era tan bueno como para el fútbol”, reconoció el bicampeón de América con la Roja.

Sobre los más difícil de ser futbolista, dijo: “Es el fracaso cuando pierdes y que te critiquen sin saber el esfuerzo que haces”.

Respecto a cómo ve a la Roja para la Copa América de Brasil, expresó: “Tengo mucha fe y confianza. Estoy tranquilo con lo que se está haciendo. Hay jugadores jóvenes que tienen mucho talento y que van a ayudar a mantener lo que hemos hecho en los últimos años“.

Además, consultado sobre hasta qué edad piensa jugar, comentó: “Hasta los 40 años. Para eso me estoy cuidando y entrenando”.

Por último, sobre si le gustaría ser entrenador, Vidal respondió: “Ahora sí me entró el bichito. No sé si con el tiempo van a crecer mis ganas o me va a dejar de gustar. También me gusta la hípica y me gustaría ser preparador“.

