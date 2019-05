Hinchas destrozaron a Juan Cornejo por su bajo nivel en la eliminación de la UC en Copa Libertadores

Universidad Católica se despidió de la Copa Libertadores 2019, esto porque perdió por 2-0 ante Gremio de Brasil y uno de los jugadores más bajos en el conjunto chileno fue el defensor Juan Cornejo, quien no estuvo a la altura del cotejo.

El nivel del ex Audax Italiano fue tan bajo que los usuarios en redes sociales no tuvieron piedad e incluso, pidieron que no juegue más en el cuadro cruzado.

Revisa los duros comentarios en contra de Juan Cornejo:

Para que? Daremos la cacha de nuevo con ese planteamiento ? , que más nos queda. Mal quintero bajísimo cornejo le dieron un baile. — Francisco Egenau (@Fegenau) 9 de mayo de 2019

Y nos vamos a Sudamericana. Espero que sea sin Cornejo. VAMOS CATÓLICA CONCHETUMADRE JAMÁS TE ABANDONARÉ. — Italo Arce (@italo_arce) 9 de mayo de 2019

Que partido más nefasto. Poca ambición de los jugadores. No hubo conexión entre los mediocampistas y delanteros. Y quinteros se demoro mucho en los cambios. Punto aparte, el pésimo rendimiento de cornejo #LosCruzados #CopaLibertadores — Alberto Ramírez (@arrauramirez) 9 de mayo de 2019

Chaooooo Cornejo ctm — claudio. QR (@Claudiodres94) 9 de mayo de 2019

Gremio MUY superior a católica. No puede ser que no se llegue al menos UNA vez al arco contrario. Lamentable. Cornejo NEFASTO. — Coke (@Cokelmer) 9 de mayo de 2019