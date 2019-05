Larry Stefanski y el presente de Garin: "Ha transformado su juego, pero no tiene un buen estado mental"

El exentrenador de Marcelo Ríos y Fernando González, Larry Stefanski está de visita en Chile y en el marco de una charla en la Universidad de Las Américas, aprovechó de repasar su pasado como adiestrador del “Chino”, quien decidió separarse del DT que lo llevó a la cima del ránking ATP.

“Yo hice un trabajo como su entrenador, del 125 al uno del mundo. Probablemente el mejor trabajo que hice como técnico. Pero el decidió eso. En mi opinión fue una mala decisión. No estoy arrepentido de nada”.

Stefanski conoce de cerca a la actual mejor raqueta nacional, Christian Garín, pues es muy cercano a su exentrenador, Horacio Matta. “Ha transformado su juego, pero no tiene un buen estado mental. Le deseo mucha suerte, pero tiene que tomar algunas decisiones si quiere saltar del 30 del mundo al top ten o a un ránking que tenga un dígito. Es un gran salto, pero mientras no sea fuerte mentalmente, será difícil”, dijo el norteamericano.

Christian Garin se encuentra en Chile a la espera de viajar a Suiza para jugar el ATP de Ginebra, en la antesala de Roland Garros. Stefanski no entiende su decisión: “No me hace sentido que haya regresado antes de un Grand Siam. Es algo que no se hace habitualmente. Si quieres jugar a un gran tenis, tienes que estar comprometido y no dividirte en un viaje de dos semanas. Siendo honesto, no lo entiendo”.