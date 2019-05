Aseguran que Claudio Bravo se alejaría de la Copa América de Brasil

Cada vez queda menos para que arranque la Copa América y respecto a la Selección chilena, una de las grandes dudas es si Claudio Bravo será convocado por el técnico Reinaldo Rueda.

Según dio a conocer este martes El Mercurio, el golero del Manchester City se alejaría del torneo continental donde la Roja defiende el titulo.

Los motivos pasarían por su larga inactividad de más de 10 meses tras la rotura del tendón de Aquiles que sufrió el año pasado, pues no disputa un partido oficial desde el 5 de agosto de 2018.

Además, el matutino sostiene que “el proceso a Rusia 2018, que terminó con Chile fuera del Mundial, también es un tema que el DT sigue analizando. Los comentarios de la señora del histórico ex capitán de la ‘Roja’ (“la mayoría se peló el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban”) es un tema no olvidado por los otros referentes del plantel, quienes a los pocos días encararon al arquero, con mensajes de WhatsApp, buscando explicaciones que nunca llegaron”.

En tanto, un conocedor del camarín de la Roja dijo al mismo medio: “Le dijeron que no podía ser más el capitán, que errores habían cometidos todos, él incluido. Nunca entendieron por qué ventiló cosas íntimas del grupo, siendo que siempre habían estado tan unidos. Varias veces le pidieron que dejara la capitanía”.