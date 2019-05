Quinteros: "El día que me entere que Puch no seguirá, ahí buscaremos un reemplazante"

Desde hace algunos días que se viene hablando de la posibilidad de que Universidad Católica pierda a mitad de año a Edson Puch, una de sus figuras en este 2019, y hasta ya surgieron los nombres que podrían reemplazar al iquiqueño.

Sin embargo, el técnico de los cruzados, Gustavo Quinteros, aseguró que por ahora no piensa en una eventual salida de “Comando”, por más que sea bastante complejo retenerlo.

“Es difícil reemplazar a Puch, no digo que es imposible, pero es difícil por todo lo que aporta dentro y fuera de la cancha. Siempre hablamos y si dependiera exclusivamente de él estoy seguro que se queda, pero no depende sólo de él, tiene ganas, lo demuestra siempre, lo dice siempre, pero el día que me entere que no va a seguir, ahí empezaremos a buscar un jugador de nivel importante para reemplazarlo”, reconoció el DT este miércoles en conferencia de prensa.

“Todavía no está decidido, por supuesto que hay gente del club trabajando en caso de, porque hay muchas situaciones, pero para poder hablar de nombres tenemos que tener la certeza de que Edson no va a seguir. Por ahora pensamos que va a seguir con nosotros, más allá de que puedan haber importantes clubes que puedan ofrecer mejores cosas, también depende del club dueño de sus derechos deportivos”, añadió.

En esa misma línea, el estratego agregó: “Estamos en un club muy ordenado, con un presupuesto, seguramente el club hará todo lo que esté a su alcance para poder retener a Edson. Es un jugador importante y querido, no hay ninguna duda de que sí se hará el esfuerzo. Nosotros estamos en todo momento pendiente de que esté cómodo, cada vez que nos tocó cuidarlo en partidos, lo cuidamos, lo sacamos, para tenerlo entero para el próximo, entonces seguramente va a valorar todas esas cosas que le hemos brindado”.

Por último, Quinteros sostuvo: “La Sudamericana es un torneo importante también, no es el mejor porque la Libertadores tiene los primeros de cada país, pero hay equipos muy buenos, es un torneo importante y nosotros tenemos la ilusión de ir partido a partido y tratar de avanzar. Seguramente Edson tendrá el mismo pensamiento, todos pensamos lo mismo de la Sudamericana”.

ATON.