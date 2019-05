Este es el árbitro para el Superclásico entre Universidad de Chile vs. Colo Colo

Este sábado se disputará la edición 185 del Superclásico del fútbol chileno, cuando Universidad de Chile reciba a Colo Colo a las 12:00 horas en el Estadio Nacional, en el partido que se robará todas las miradas de la 13° fecha del Campeonato Nacional.

Y el derbi entre azules y albos va tomando cada vez más forma, pues este jueves la ANFP confirmó al árbitro que impartirá justicia en el cotejo en el reducto de Ñuñoa.

Se trata de Eduardo Gamboa, quien tiene un largo historial dirigiendo partidos de esta categoría, y que estuvo en la polémica al ser castigado con cuatro meses sin dirigir por cometer un grave error en la polémica definición a penales entre Deportes Vallenar y Melipilla, a fines del 2017 por la final de la Segunda División y que provocó repetirla, pero los nortinos no se presentaron.

Estos son todos los árbitros de la 13° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 17 DE MAYO

15:30 horas, Palestino vs. Cobresal, estadio Municipal de La Cisterna, Juan Lara.

18:00 horas, Unión La Calera vs. Unión Española, estadio Nicolás Chahuán, Roberto Robar.

20:30 horas, U. Católica vs. Deportes Antofagasta, estadio San Carlos de Apoquindo, Cristian Garay.

SÁBADO 18 DE MAYO

12:00 horas, Universidad de Chile vs. Colo Colo, Estadio Nacional, Eduardo Gamboa.

18:30 horas, O’Higgins vs. Everton, estadio El Teniente, José Cabero.

DOMINGO 19 DE MAYO

12:30 horas, Huachipato vs. Universidad de Concepción, estadio CAP Acero, Ángelo Hermosilla.

15:00 horas, Coquimbo Unido vs. D. Iquique, estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Nicolás Gmaboa.

17:30 horas, Audax Italiano vs. Curicó Unido, estadio Bicentenario de La Florida, Cristian Droguett.