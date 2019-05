Johnny Herrera le responde a Arias: “Esta claramente confundido, que no diga que no quise ir”

La guerra entre el técnico Alfredo Arias y el portero Johnny Herrera está declarada, todo esto a raíz de las palabras que emitió el técnico de Universidad de Chile durante este viernes, en la previa del Superclásico contra Colo Colo, donde el DT dejó al histórico meta fuera del cotejo.

La explicación del uruguayo fue que “accedí a la petición que me hizo Johnny de no ser citado para este partido”, lo que generó la indignación del Campeón de América con Chile en 2015.

“Arias está totalmente confundido. Le dije que estaba a disposición de él, que no tenía problemas en la decisión que tomara. También le comenté que estaba sorprendido porque me estaba sacando del equipo, cosa que yo no entendía ni compartía”, dijo en conversación con La Tercera.

“Y lo que él me dice es que la decisión era que hiciera casi lo que yo quería. Le comenté que yo estaba a disposición de él. Él me dijo: ‘Si no quiere no va al banco’. Le dije que no había problemas así que Arias no diga que no quería ir. Que no diga que no quise ir”, señaló.

Respecto a la marginación que tuvo para este cotejo ante Colo Colo, Herrera expresó que “siempre fue consensuado, y se conversó. Y le comenté que estaba impactado de por qué me saco. Estaba shockeado, no lo entendía. No sabía de dónde venía, no me calzaba porque creo que ninguno de los resultados fui factor”.

“Me parece pésimo que haga saber las conversaciones privadas, que lo ventile, siendo que lo que se conversa en el camarín es privado”, cerró.