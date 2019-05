Mario Salas y el empate con la U: "Merecimos algo más que el punto por lo del segundo tiempo"

En un intenso partido, Universidad de Chile y Colo Colo igualaron en el Superclásico 185. Nuevamente, Colo Colo tuvo que salir en el segundo tiempo para dar vuelta el marcador, demostrando que es un equipo de reacción.

Mario Salas, entrenador de los albos, expresó: “El primer tiempo de la U fue lo que esperamos. Nos llamó la atención de que nosotros tendríamos un primer tiempo distintos. Se repite esto de entrar dormido y eso lleva a que el otro equipo se empodere y nosotros no tener la capacidad de acción. Es un partido que se nos ha dado y el gol nuestro fue una inyección adrenalínica y no lo soltamos más”.

“Mantener la regularidad significo empatar y poder ganar el partido. Nuevamente se reacciona y se toma el control del juego. Hacemos el gol en una situación difícil, con líneas cerradas y mucha población en el área. Colo Colo intentó, circuló, yendo por fuera y dentro, con volumen de llegada importante. Siento que podíamos sacar los tres puntos”, afirmó el “Comandante”.

Además, agregó: “Merecimos algo más que el punto por lo del segundo tiempo. Pudimos lograr que el partido fuera nuestro. Sin hacer un buen primer tiempo, me quedo la sensación de un dominio en el segundo, con varios acercamientos. Recuerdo una de Benegas, pero el control fue nuestro”, agregó el “Comandante”.

Sobre los sistemas de juego, el estratego albo manifestó: “Todos tienen pro y contras. El sistema con el que partimos, los pro tienen la opción de tener protagonismo. Nuevamente hacemos el plan B, pero en una situación distinta, un tema emocional distinto, con un hombre más y con el balón”.

Otra de las consultas fue sobre el rendimiento de Gabriel Costa, quien continúa sin sacar su máximo potencial con el Cacique: “Si lo pongo, es porque hace cosas positivas, no sería majadero de poner alguien que debería salir. Hay más cosas positivas. El nivel de Gabriel será mejor, más parejo, no olvidemos que viene de un futbol distinto y el periodo de adaptación necesita tiempo”.

También tuvo palabras para el juego de la U y su posición en el torneo: “Los he visto, analizo los partidos y siempre han sido así, con tres o dos delanteros, siempre lo he visto con este espíritu y sabíamos lo que pasaría, que buscaban ganar en el primer minuto. No se le han dado los resultados, solamente. Creo que fácil hacer el análisis por un resultado, hay que hacerlos por la forma de jugar. Siento que juega bien y no merece estar donde está”.

Aton Chile