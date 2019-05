Quinteros y la Sudamericana: "Si jugamos al mejor nivel, sacaremos resultados"

La contundencia de Universidad Católica en el segundo tiempo derrumbó las aspiraciones de Deportes Antofagasta. Los cruzados golearon por 5-1 a los “Pumas” y se afianzaron en el primer lugar del Campeonato Nacional.

Gustavo Quinteros hizo su análisis del compromiso: “El partido empezó bien. Fuimos superiores, generamos situaciones, pero el arquero de ellos estuvo bien. Conseguimos el gol y ellos empatan con una jugada dudosa con la mano, y se hace parejo. Defendieron bien, nos cortaron el circuito pases. Se abrió el marcador con pelota parada y encontramos espacios”.

“Salieron a empatar y tuvimos espacios. Quedaron con uno menos y hubo muchas ocasiones que concretamos. Fuimos contundentes para hacer los goles. Fue de los mejores en lo ofensivo”, añadió.

Luego de superar este escollo, la UC tendrá que ir este jueves a Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle y posteriormente a Unión Española, partido que se postergó para el 2 de junio, teniendo tiempo para que sus jugadores descansen entre los partidos.

“Tenemos la Sudamericana en una semana y tenemos los espacios para jugar por la postergación del partido con Unión. El equipo respondió bien y ojalá que juguemos de la misma manera en la Sudamericana y para terminar este semestre arriba, con más ventaja”, expresó.

En la misma línea, sostuvo: “En Copa no tuvimos buenas actuaciones. Nos faltó jugar a nuestro mejor nivel con dos equipos fuertes. Esto servirá de aprendizaje. Si no jugamos en el mejor nivel, difícil será pasar de fase. Conozco a los jugadores de Independiente del Valle, atacarán mucho y nos harán correr durante el partido. Si jugamos al mejor nivel, podremos sacar un buen resultado”.

El duelo contra los hispanos choca con las nóminas de la Copa América y el Esperanzas de Toulón, lo que podría significar no contar con algunos de sus jugadores. “Soy el entrenador y quiero tenerlos a disposición, pero esto no pasa por mí, sino por la decisión que tome la Federación y el club. Si están, bárbaro. Si no, jugaremos sin ellos”, aclaró.

Sobre la posible salida de alguno de sus jugadores para el segundo semestre, el estratego manifestó: Todo lo referente a los jugadores lo tiene la institución. Yo doy mi punto de vista y ellos deciden. Edson Puch tiene cláusula de salida y si tiene ofertas, debemos incorporar un jugador que nos de lo mismo que él. Hay otros que pueden tener ofertas, pero sin cláusula. Los jugadores están jugando bien y sobresalen en los partidos”.