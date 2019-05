La Conmebol castigó económicamente a Palestino por "tema político"

Futbol, Palestino vs Alianza Lima. Copa Libertadores 2019. El jugador de Palestino Fabian Ahumada, celebra su gol contra Alianza lima durante el partido por el grupo A de la Copa Libertadores en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 02/004/2019 Marcelo Hernandez/Photosport Football, Palestino vs Alianza Lima. Copa Libertadores Championship 2019. Palestino"s player Fabian Ahumada celebrates his goal against Alianza Lima during Group A of Copa Libertadores at Monumental stadium in Santiago, Chile. 02/004/2019 Marcelo Hernandez/Photosport