Mark González y decisión de Conmebol: "Es absurdo jugar Copa Chile si no entrega cupo a torneos internacionales"

Nada de bien cayó en los clubes chilenos de Primera B la determinación de la Conmebol de que sólo equipos de la máxima categoría de cada país disputen torneos internacionales en 2020.

Uno de los que criticó fuertemente la medida del organismo sudamericano fue el delantero de Magallanes Mark González, debido a que los elencos del ascenso tenían la chance de acceder al terreno foráneo a través de la Copa Chile.

“Es absurdo jugar la Copa Chile si no entrega un cupo a torneos internacionales. ¿Si la ANFP tiene responsabilidad por no saber? Si es un hecho, sí. Es una falta de respeto para los clubes y jugadores de la B”, reconoció el ex seleccionado criollo en diálogo con El Mercurio.

En tanto, el presidente de Rangers, Felipe Muñoz, expresó al mismo medio: “Se supone que la ANFP aprueba esas modificaciones, es difícil que no hayan estado enterados”

Por su lado, el timonel de Santiago Wanderers, Rafael González, comentó: “Es una decisión que le hace daño a la Copa Chile. Es un tema importante para el Consejo, pues debería haber una compensación”, mientras que Carlos Ferry, mandamás de San Marcos de Arica, de Segunda División, dijo que “no es justo, hay muchos gastos para jugar y la Copa Chile va a perder interés. Los presidentes deberían haber sabido”.

Respecto a la ANFP, el gerente de com peticiones Rodrigo Robles sostuvo: “Sorprendieron a todos, nadie estaba informado. Ni Sebastián Moreno ni los presidentes de Brasil y Argentina. No sabemos cómo se gestionó. No dimensionaron el tamaño del problema antes de tomar la decisión”.

Aton Chile