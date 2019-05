Mario Salas se refiere a la lesión de Esteban Paredes y sobre el posible regreso de Matías Fernández a Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, lamentó la larga ausencia que tendrá el delantero y goleador Esteban Paredes, debido a una lesión muscular, y aseguró que el posible retorno de Matías Fernández al elenco popular será evaluado junto con el gerente deportivo de los albos, Marcelo Espina.

El ‘Comandante’ no escondió su preocupación por no contar hasta fines de julio o comienzos de agosto con el ‘7’ del ‘Cacique’, quien presenta una rotura en el tendón del aductor izquierdo.

“Por lo que representa y ha hecho Esteban, nos tenemos que preocupar (de su ausencia). La ventana grande internacional se abre ahora, y solo podemos traer tres refuerzos. Pensar el Colo Colo sin Paredes nos ocupa. Hay que preocuparse de esos refuerzos”, expresó el estratega.

“Estábamos conscientes que se podía dar el tema de su lesión. Viene desde el año pasado con este tema. No podremos contar con Esteban entre uno o dos meses. Esperamos que esté con las pilas puestas el segundo semestre. Lo primero es que beneficie al equipo”, añadió.

Otro punto que tocó el ex estratega de Universidad Católica y Sporting Cristal fue el posible retorno a Pedrero del ‘Mati’ Fernández, actualmente jugador de Junior de Barranquilla. El volante tendría decidio regresar para el segundo semestre al cuadro albo, aunque la última palabra la tendría justamente Salas.

“Tengo una reunión pendiente con Marcelo (Espina) para ver refuerzos. Matías siempre puede tener la posibilidad de llegar, Colo Colo es su casa, pero hay que ver de qué se trata”, señaló, poniendo cierta cuota de cautela.

“No es un jugador del que hayamos pensado, pero es porque estamos en proceso de ver lo que necesitamos y que nos puede ofrecer el club. Yo no me voy a referir más, porque Matías se merece el respeto de que yo no hable de él sin mayores antecedentes”, complementó.