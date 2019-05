Medio español aseguró que el aporte de Arturo Vidal en el FC Barcelona fue “muy básica”

El FC Barcelona fue una de las grandes decepciones de la temporada 2019 en Europa. A pesar de haber ganado la Liga de España, los “blaugranas” no pudieron quedarse con la Champions League y la Copa del Rey, trofeos que estaban en los planes de los catalanes.

Con la temporada culminada, llegó la hora de los análisis y uno de ellos fue el que realizó el medio español Sport, quien tuvo una tibia reseña para el volante chileno Arturo Vidal, quien remó desde atrás para quedarse con la titularidad con el entrenador Ernesto Valverde.

A pesar de destacar la labor del “King”, el periódico señaló que “su rendimiento no engaña: llegó para aportar músculo, pelea y carácter. Y lo ha hecho. Su encaje en el equipo no fue fácil (se quejó por no jugar al principio de temporada y tuvo que darle un toque de atención) pero poco a poco ha ido encontrando un sitio”.

“Ha sido el jugador número 12 de la plantilla (el que más veces ha salido del banquillo para jugar), aunque desde el punto de vista estrictamente futbolístico su aportación es muy básica: recuperación de balones y llegada al área rival”, sentenciaron.