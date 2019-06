Messi no olvida: "Después de la final con Chile, nos cayeron de todos lados"

Sorpresa causó que Lionel Messi se sentara en la mesa de Fox Sports Radio Argentina para hablar de todo junto a los periodistas trasandinos. Y en la conversación, no olvidó mencionar la final perdida con Chile en la Copa América 2015.

Ante la consulta si la final del mundo contra Alemania en Brasil 2014 había sido el puntapié inicial para cargar una “insoportable mochila” de presión, el compañero de Arturo Vidal rectificó que fue en la cita continental realizada en nuestro país.

“Después de la final con Chile, nos cayeron de todos lados, nos trataron de fracasados, que no ganábamos las finales, que lo que conseguíamos, no servia si no levantamos la copa. Era insoportable, fue una tras otra”, admitió en la entrevista.

Además, agregó: “yo quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo con la selección argentina, y si no, haberlo intentado todas las veces posibles”.

Actualmente, la “Pulga” se encuentra en Buenos Aires entrenando con la albiceleste en vistas a la Copa América de Brasil, una nueva oportunidad para conseguir un logro con el combinado adulto.

M.C. / ATON Chile