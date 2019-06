Pupilo de Nicolás Massú vivió incómodo momento en Roland Garros

Un incómodo momento vivió Dominic Thiem en Roland Garros. El austriaco, que está bajo el coaching del chileno Nicolás Massú, se encontraba en su conferencia de prensa cuando fue interrumpido por la tenista estadounidense Serena Wiliams.

La ganadora de 23 Grand Slam individuales interrumpió la ronda de preguntas de “Dominator” después de haber perdido ante Sofia Kenin en el campeonato francés. ¿El motivo?, la Federación Internacional de Tenis tiene una hora límite para el intercambio de preguntas con los medios de comunicación, por lo que una ofuscada norteamericana habría exigido el término de las declaraciones de Thiem.

El repentino actuar de la nacida en Michigan desató el enojo del pupilo de Massú, quien abandonó ofuscado la instancia y dejó la sala en donde era interrogado tras vencer al uruguayo Pablo Cuevas.

“Es una broma, o ¿no?. Me da igual. Me parece una broma que tenga que cambiar de sala porque viene ella. Yo no soy un junior”, Indicó el tenista para luego retirarse con las palabras: “Yo también puedo hacer lo que quiero”.

ATON