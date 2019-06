Massú y el triunfo de su pupilo Thiem: "Uno sueña con estos momentos"

Un triunfo histórico fue el que consiguió Dominic Thiem (4° del mundo) contra Novak Djokovic (1°) para instalarse en la final de Roland Garros, segundo Grand Slam del año, donde enfrentará al “Rey de la arcilla”, Rafael Nadal (2°).

El buen nivel del austriaco ha venido de la mano del coaching de Nicolás Massú, quien viene trabajando con el tenista europeo hace unos meses y que estuvo en las tribunas para ver la victoria de su dirigido ante “Nole”.

“Es una felicidad enorme. Cuando uno se dedica a esto, se imagina cosas increíbles como las que están pasando. Ganarle al número uno del mundo, en un partido de dos días, la verdad es que es un momento de felicidad máximo. Uno sueña con estos momentos”, expresó el capitán del equipo chileno de Copa Davis.

El rival de turno no será fácil para Thiem, ya que deberá enfrentar al actual monarca y once veces campeón de Roland Garros, Rafael Nadal. Sobre el mallorquín, el “Vampiro” afirmó que su dirigido deberá entrar bien enfocado en su objetivo.

“Tiene que entrar concentrado, jugar al 100% y entender la situación en la que está. Prepararse psicológicamente con todo, jugará contra el mejor jugador de toda la historia en cancha de arcilla. Tiene su chance, sabemos que es difícil, pero para llegar a la final había que ganarle a los 3 mejores de arcilla de la última etapa y Dominic lo hizo”, sostuvo.

El austriaco llegará al duelo decisivo con un día menos de descanso en comparación a su contrincante. Para el estratego nacional no es el escenario óptimo, pero entiende la situación: “Jugó cuatro días seguidos. Como entrenador me hubiera encantado que se disputará el lunes y tuviera un día off. Pero entendemos que hay compromisos que no se pueden cambiar y enfrentar este tipo de situaciones adversas”.

M.C. / ATON Chile