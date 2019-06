Claudio Bravo: "No es el momento de hablar"

Claudio Bravo fue claro en señalar, en la antesala a la participación de la ‘Roja’ en la Copa América de Brasil, que “no es el momento de hablar” del conflicto que existe entre él y algunos de los referentes del combinado, que se originó luego que Chile no clasificara al Mundial de Rusia 2018.

El guardameta del Manchester City ha estado en la palestra tras no ser considerado por Reinaldo Rueda para el certamen donde el ‘Equipo de Todos’ buscará el tricampeonato. El colombiano explicó que la ausencia de Bravo se debió a su falta de nivel de competencia.

Consultado por las polémicas y rumores de su salida del bicampeón del América, el nacido en Viluco declaró en diálogo con Cooperativa que “no es el momento de hablar, yo hace más de un año que no estoy inserto en la Selección, ya habrá tiempo de hablar de la Selección cuando así lo requiera, pero ahora creo que no es el momento más oportuno, hay que dejar que el equipo trabaje tranquilo”.

En cuanto a la participación de Chile en el próximo evento continental, el ex Real Sociedad y FC Barcelona señaló que “esperemos que los resultados sean lo que todos esperamos, que podamos repetir los éxitos deportivos que al final son la conclusión del trabajo, yo creo que se trabaja pensando en ese objetivo, si se trabaja pensando en solo ir a participar creo que no es lo más lógico”.

Tras participar hoy de una clínica deportiva con niños en Aysén, el formado en Colo Colo reconoció que extraña vestir la casaquilla de la ‘Roja’, pero aclaró que la nostalgia no es tan grande al poder vivir experiencias como la de hoy en el extremo sur.

“Es un poco de todo, pero también echaría de menos esto, porque ya tengo las vivencias anteriores, ya estuve el año pasado acá, pero creo que el ser humano tiene eso, cuando tiene algo no lo extraña, después no lo tiene y lo extraña y es un poco especial, pero yo me encuentro en un periodo de vacaciones, haciendo actividades que la verdad son muy valiosas. Tenemos acá 120 niños y ellos requieren también que uno les entregue tiempo, que es lo más sagrado que nosotros tenemos”, sentenció Claudio Bravo.

AGENCIA UNO.