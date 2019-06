Puerto Montt fue un diluvio y ahogó a Colo Colo en su debut en Copa Chile

Colo Colo no tuvo el debut que esperaba en la segunda fase de Copa Chile. El elenco de Macul no logró acomodarse en el estadio Chinquihue y cayó por 2 a 0 contra un aplicado Deportes Puerto Montt que supo cuando golpear en los momentos indicados del partido.

El Cacique comenzó el cotejo con un balde de agua fría, pero no por la furia de la lluvia sureña, sino por las imprecisiones en la salida y el dominio del balón local. Solo cuatro minutos bastaron para que los “Delfines” se pusieran en ventaja con una gran jugada individual de Andrés Souper.

El nacido en la cantera de la UC recibió por el sector derecho y nadie lo cortó. Cuando encontró la ventana abierta, desenfundó con un disparo cruzado y mandó a guardar el esférico al ángulo inferior de Darío Melo.

A Mario Salas no le gustaba lo que hacían sus dirigidos y no dudó en retar cuando era necesario. El novel mediocampo puesto por el “Comandante”, de Branco Provoste, Bryan Soto y Carlos Villanueva, no lograba hilar jugadas y manejar el encuentro.

Los anfitriones molestaban con una presión alta y adelantaba las líneas para agitar a la defensa alba. Ignacio Lemmo se escabullía por los alrededores del área visitante y sus descuelgues hacía que Juan Manuel Insaurralde y Matías Zaldivia estuviesen atentos a su embestida. Diego Subiabre pudo aumentar la ventaja con otra mala salida colocolina, pero no tuvo la energía suficiente para terminar bien la jugada.

La respuesta de los forasteros llegó en los últimos pasajes de la primera etapa. Carlo Villanueva y Felipe Campos intentaban combinar por el costado derecho y Branco Provoste pudo igualar las cifras, pero su cabezazo pasó rozando la madera.

La pasividad del clima en el complemento tampoco ayudó a Colo Colo. Los dirigidos de Fernando Vergara supieron jugar ante el nerviosismo de los de Pedreros con transiciones rápidas e Ignacio Lemmo le puso cuesta arriba el compromiso. Luego de un gran pase profundo de Souper, el uruguayo controló y esperó que Melo se decidiera por un lado para definir. El portero se fue a la izquierda y Lemmo disparó cruzado para el segundo de la tarde.

La mira de los delanteros del Cacique no estaba calibrada y cuando apuntaban al arco, Daniel Castillo estaba soberbio para dilapidar las opciones. Primero repelió un remate de Javier Parraguez y, tras cartón, desvió un cabezazo del “Chaco” Insaurralde. Andrés Vilches también pudo descontar, pero el guardameta agarró la pelota sobre la línea.

Colo Colo tendrá que despertar en el próximo partido para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Chile. La revancha se disputará el jueves 13 de junio, a las 20:00 horas, en el estadio Monumental.

Maximiliano Cárdenas / ATON Chile