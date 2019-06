Arias ve complicado que llegue un "refuerzo bombástico" a la U

Cuando se reanude el Campeonato Nacional en el segundo semestre, Universidad de Chile tendrá que seguir peleando para alejarse de la zona de descenso en la que estuvo durante gran parte de esta primera parte, y para eso esperan reforzarse de buena forma.

Sin embargo, la delicada situación económica del club no permitirá traer algún jugador bombástico, aunque el técnico Alfredo Arias de igual forma se ilusiona.

“Sería bueno la llegada de tres nuevos jugadores. Si bien en lo económico está difícil un refuerzo bombástico, no me resigno y sino, sigo con estos jugadores. El mayor refuerzo es la continuidad de este plantel y que no se vaya nadie”, reconoció el uruguayo en conferencia de prensa previa a la revancha de este miércoles ante Rangers por Copa Chile (18:15 en el Estadio Nacional).

“Nos reuniremos con la comisión de fútbol y analizaremos las posibilidades. Los que vengan tienen que dar el máximo esfuerzo, sobreponerse a todas las situaciones y ser humildes, como lo han sido nuestros jugadores. Si llegan y lo hacen de esa manera, bienvenidos sean”, añadió el charrúa.

Respecto a la victoria frente a Rangers en Talca y la mejora que ha mostrado el equipo, Arias sostuvo: “Hubo chances de gol que entraron y nos dieron tranquilidad. La diferencia fue la efectividad. Solo fuimos más efectivos”.

ATON.