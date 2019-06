Paraguay dilapidó dos goles de ventaja e igualó con Qatar en Copa América

Qatar confirmó por qué son los monarcas de Asia y consiguieron un meritorio empate por dos goles contra Paraguay en su debut en Copa América en el Estadio Maracaná. Los organizadores del próximo Mundial picaron desde atrás para sobreponerse e igualar el partido cuando iban dos tantos abajo.

El nerviosismo inicial de los campeones asiáticos influyó para que los albirrojos se pusieran en ventaja cuando amanecía el partido. En el primer minuto, el portero Saad Al Sheeb no supo salir con los pies y le sirvió la pelota a Óscar Cardozo, quien no resolvió de buena manera la jugada. Tras cartón, el defensor Pedro Correia no sacó la mano tras un cabezazo de Bruno Valdez y el “Tacuara” marcó desde los doce pasos.

Cuando se presagiaba un desastre para los invitados del torneo, los dirigidos de Félix Sánchez apretaron el acelerador y tomaron protagonismo en el partido.

El lateral Abdelkarim Hassan se comió la banda izquierda, mientras que Hassan Al Heidos era el más peligroso e hilaba las jugadas del equipo. Eso sí, el “10” qatarí dilapidó una gran ocasión al no conectar un centro raso del carrilero en el instante que se internaba solo en el área chica.

Posteriormente hubo un ida y vuelta en los arcos. Los guaraníes buscaron con ataques aéreos de Cardozo y Fabián Balbuena, quienes no afinaron la mira para hacer daño, mientras que los monarcas asiáticos aprovechaban su velocidad para agitar a Roberto Fernández, teniendo claras oportunidades con Abdulaziz Hatem y Almoez Ali.

Los visitantes eran un problema de cabeza para Eduardo Berizzo e hizo ingresar a Derlis González en el segundo tiempo para tener más movilidad en tres cuartos de cancha.

La fórmula le funcionó al “Toto”, ya que un pase largo para González, terminó en una diagonal endemoniada de Miguel Ángel Almirón y con Cardozo ampliando las cifras. Sin embargo, el juez Diego Haro acudió al VAR y dictaminó que había un discutido fuera de juego en el inicio de la jugada. A pesar de ello, Derlis González demoró tres minutos en sacar un zapatazo a tres dedos para convertir el segundo.

El duelo parecía cerrado, pero la respuesta qatarí no demoró en llegar. En una arremetida que parecía controlada por los albirrojos, todo finalizó con un latigazo de Almoez Ali que se elevó y bajó en el momento justo para descontar en el partido.

La incertidumbre quedó en el estadio Maracaná. Una diana bastaba para igualar el choque y esta llegó de una gran jugada que se marinó con la sociedad de Ali y Al Heidos, siendo el “10” el que habilitó magistralmente a Boualem Khoukhi para definir. Finalmente, Juan Rodrigo Rojas empujó el balón en su propia meta al querer despejar el balón.

Esta igualdad deja Paraguay y Qatar con una unidad, relegando a la selección Argentina en el último lugar sin unidades. En tanto, Colombia toma ventaja en el primer puesto con tres positivos.