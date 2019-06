DT de Uruguay: "Chile hizo valer la experiencia de sus jugadores contra Japón"

Uruguay quiere confirmar su buen juego contra Japón en la segunda fecha del Grupo C de la Copa América. En la previa, el entrenador Óscar Washington Tabárez habló sobre el duelo contra los nipones y se dio el tiempo de hablar de la selección chilena.

Hace unos días, el portero charrúa Fernando Muslera expresó que la victoria de la Roja ante los asiáticos fue un “resultado mentiroso”. Consultado del tema, el “Maestro” hizo un análisis de la victoria del combinado nacional.

“Fue un compromiso donde me parece que Chile hizo valer la mayor experiencia de sus futbolistas frente a una selección joven”, expresó el adiestrador de Uruguay, quien se verá las caras con bicampeón de América el próximo lunes 24 de junio a las 19:00 horas.

Además, no quiso polemizar ante los dichos de su dirigido: “Todos los partidos tienen su historia e interpretaciones. No voy a comentar lo que dijo Muslera, a veces no se dice de una manera despectiva“.

“En el partido hubo contundencia por parte de un equipo y el otro que no convirtió. Los partidos se definen por los goles que se hacen y los que se evitan. Todo lo demás es lo que alberga la gran subjetividad del fútbol”, añadió.

Ya sobre el partido contra Japón, Tabárez no se ve como favorito: “Sus jugadores están en una actitud de intensidad durante todo el duelo. El respeto es máximo. No creemos que somos favoritos. Vamos a salir a ganar como siempre”.

Sobre cómo encarará este torneo, el uruguayo afirmó: “Todo depende del partido inmediato. Queremos pasar a la siguiente fase y, si es posible, los otros tres próximos encuentros”.