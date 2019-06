Fórmula Uno: Lewis Hamilton triunfa en el GP de Francia

Nuevamente el británico Lewis Hamilton se impuso ante sus contrincantes, al ganar en el Gran Premio de Francia de Fórmula Uno.

Lewis, quien lleva hasta ahora 79 victorias en su carrera, se impuso en la carrera a su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas, y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que terminaron segundo y tercero en el podio.

En este contexto, el cinco veces campeón de Fórmula Uno finalizó 0,286 segundos delante de su compañero de Mercedes Valtteri Bottas.

Tras el Ferrari de Leclerc finalizó el Red Bull del holandés Max Verstappen en la cuarta plaza, mientras que quinto fue el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

A 50th 1-2 for @MercedesAMGF1 in F1@LewisHamilton secures the victory in France@ValtteriBottas holds on for P2 ahead of a charging @Charles_Leclerc 👀#F1 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/JhxOT0s4lf

— Formula 1 (@F1) June 23, 2019