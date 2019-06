Karen Araya se cuadra con el DT de la Roja femenina: “Si hubiésemos hecho el tercer gol, ¿estaríamos pidiendo su salida?”

Primero fue Christiane Endler, luego María José Rojas. Ambas jugadoras criticaron a José Letelier: la arquera por no poner a jugadoras de experiencia y la delantera pidió su salida.

El entrenador, sin embargo, encuentra apoyo en Karen Araya, otra de las experimentadas en el camarín de las “Rojas”.

La volante fue en contra de los dichos de sus compañeras y, en conversación con Deportes en Agricultura, sostuvo: “Si hubiésemos hecho el tercer gol ¿estaríamos diciendo esto? No porque la pelota no fue un centímetro más abajo (en el penal) vamos a echar al técnico. Puedo estar de acuerdo o no con las chicas, pero es mi forma de pensar. Si hubiésemos hecho el tercer gol todos estarían alabando a José“.

“Creo que esta muy reciente la eliminación y algunas jugadoras tienen rabia. Una jugadora no puede pedir explicaciones sobre porque no juega o porque es banco. Yo no conozco a ningún entrenador que lo haga”, agregó.

En cuanto a las críticas de Endler sobre la falta de jugadoras de experiencia, la jugadora de Sevilla, agregó: “Yo no conozco ningún entrenador que tenga que dar explicaciones a las jugadoras sobre porque no juegan. El que sabe y toma las decisiones es él”.

Continuó diciendo que “escuché que dijeron algo de que eran niñas muy pequeñas. Hablan más que nada por Rosario Balmaceda, que es la más pequeña de las que jugó, y ella hizo un buen Mundial. No quedamos eliminadas por su culpa. José tiene que privilegiar el rendimiento y si una niña chica está mejor que otra, independiente que lleve hasta 40 años en la Selección, tiene que jugar”.

Respecto de su continuidad de cara al Preolímpico, Araya afirmó: “Yo diría que sí. Si él se siente capacitado para seguir, está perfecto. Es el entrenador que más nos conoce. Puede cometer errores como cualquiera y está bien. Y quizás él no lo ve como un error. Si él cree que las jugadoras que empezaron o terminaron jugando eran las correctas, está perfecto. Yo no lo juzgaría por eso”.