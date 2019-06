Pellegrini trató de llevar a un referente histórico de la Roja al West Ham: “No quiso”

El entrenador chileno Manuel Pellegrini siempre ha intentado llevar a alguno de sus compatriotas a los equipos que ha dirigido. En ese contexto, el “Ingeniero” trató de llevarse a un referente histórico de la Roja pero el jugador no quiso.

El implicado era el volante del Bayer Leverkusen, Charles Aránguiz, quien rechazó la oferta del estratega nacional. “No voy a hablar de conversaciones, pero puedo decir que me había encantado tener a muchos jugadores chilenos que han sido figuras a nivel mundial”, dijo en entrevista con El Mercurio.

“En el pasado me llevé a varios: Salas, Rojas, Matías Fernández, Iturra, Morales; he llevado a y u 8 jugadores nacionales. Traté de llevar a Aránguiz al West Ham, pero no quiso”, complementó.

Otra de las cosas que habló el Ingeniero fue sobre vinculación con la selección chilena. “Cuatro o cinco veces he rechazado dirigir la selección. Le tuve que decir que no a mi amigo de la vida, Arturo Salah”.

La razón de rechazar al elenco nacional es principalmente porque “me gusta trabajar en la semana, estar todos los domingos en la cancha. Cuando ya no tenga alternativa de hacer eso y venga a Chile, y si aún me quieren, yo feliz aceptaré”.