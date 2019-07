Marcelo Gallardo: "Tendremos que hacer un esfuerzo superior por Paulo Díaz"

Por más que las negociaciones con el Al Ahli de Arabia Saudita se estén complicando bastante, en River Plate están lejos de bajar los brazos por el fichaje de Paulo Díaz.

El técnico del cuadro “millonario”, Marcelo Gallardo, aseguró este viernes que mantiene su anhelo por contar con el seleccionado chileno y que deberán luchar por asegurar al zaguero.

“Yo pedí sólo un nombre. Se nos fue un jugador y queremos reemplazarlo”, reconoció el estratego en conferencia de prensa, a su idea de sumar al ex San Lorenzo como reemplazo de Camilo Mayada.

“Yo ya le dí a los dirigentes un nombre para sumar a uno más… Y ya saben el nombre… Tenemos buenas intenciones para intentar negociar con el club árabe para acercarnos a traer a Paulo Díaz, pero las intenciones no han alcanzado hasta ahora, tendremos que hacer un esfuerzo superior”, añadió.

Eso sí, el “Muñeco” confesó que “el club no tiene una buena estabilidad económica”, aunque eso no lo desmorona en su objetivo de incorporar al ex palestino y Colo Colo.