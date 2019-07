Mario Salas y partido de Costa: “Es de esperar que siga de la misma forma"

Después del triunfo de Colo Colo sobre AC Barnechea por la ida de los octavos de Copa Chile, Mario Salas, entrenador de los albos, se tomó con mesura la victoria y aseguró que aún deben definir la llave en el partido de vuelta.

“Este es un partido de 180 minutos, y en estos primeros 90’ Colo Colo jugó muy bien, tanto a nivel colectivo como individual. Nos posiciona en un lugar muy optimista, pero a mí por sobre todo me gustaría destacar que nos falta cerrar el duelo aún”, explicó el estratega.

Sobre el buen partido de Gabriel Costa, el “Comandante” agregó: “Hoy tuvo un gran rendimiento, además de los tres goles es importante lo que generó hoy Gabriel, además de lo disciplinado que fue en la zona defensiva. Es de esperar que siga de la misma forma, sabemos el gran jugador que es y hoy respondió a plenitud”.

“Hoy día demostramos algo que veníamos demostrando hace tiempo, yo no olvido el partido contra Audax y el segundo ante Puerto Montt. Destaco la regularidad del equipo, y considero que la mejora es mantener un nivel agresivo durante todo el partido”, complementó Salas.

Además, el ex técnico de la UC comentó el partido de Carlos Carmona: “El rendimiento de Carlos hoy fue muy bueno. Es un jugador de jerarquía y trayectoria, le ha entregado mucho al fútbol chileno, y de alguna forma nos deja muy tranquilos y esperanzados en que puede suplir a Esteban (Pavez) lo que ya habíamos manifestado. Ahora, no significa que no consideremos traer otro jugador en esa posición”.

Finalmente, el DT del Cacique se refirió a un posible fichaje por la salida de Pavez: “Nosotros respondemos a políticas y planificaciones anuales. Que queramos otro jugador por Esteban no significa que tengamos urgencia por contratar. No quiere decir que no necesitemos otro jugador, pero nuestra base tiene que ser el trabajo, y ahí está el darle chimenea a las divisiones inferiores y trabajar con lo que tenemos”.