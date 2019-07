Seleccionado peruano fue grabado borracho saliendo de una fiesta

Una de las postales que comenzó a circular en los últimos días, fue un registro del exjugador de Unión Española y actual seleccionado de Perú, Christian Cueva, quien fue captado por los medios de comunicación saliendo borracho de una fiesta.

El delantero del Santos de Brasil de Jorge Sampaoli, fue captado en estado de ebriedad junto a su esposa y un amigo, los que respondieron a la actitud del jugador, ya que se puso a orinar en pleno estacionamiento de un aeropuerto.

Según la prensa peruana, esta lamentable situación llegó hasta los oídos del entrenador de los del Rímac, el argentino Ricardo Gareca, quien no quiere que este acto no afecte a su escuadra.

“Si esto es así como me dicen, y como me empiece a salir en las noticias, tendré que ver. Como vuelvo a reiterar, lo ideal sería que la selección peruana muestre cosas mejores. Me interesa y ojalá que esto no tenga la repercusión que tenga que tener”, señaló el DT en conversación con el Líbero de Perú.