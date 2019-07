Mario Salas y su expulsión: "Es una situación que debo controlar"

Mario Salas, entrenador de Colo Colo, se refirió con mesura al categórico triunfo ante Barnechea por Copa Chile y además comentó a su temprana expulsión por reclamos al árbitro José Cabero.

“Le jugamos a Barnechea como un equipo grande, dejando claras las diferencias. Hoy Colo Colo fue superior al igual que el primer partido y nos llevamos la llave de forma categórica”, comenzó explicando el DT del Cacique.

En relación al desempeño de los juveniles Iván Morales y Carlo Villanueva, el técnico albo añadió: “Lo de Iván y lo de Carlo son buenos rendimientos, pero quiero destacar a todo el equipo. El compromiso de los jugadores y la seriedad con la que se tomó el partido nos llevaron a quedarnos con el triunfo. Es respetar nuestra esencia como deportistas, más allá de contra quién se juegue”.

Además, Salas realizó una autocrítica sobre su temprana expulsión en el juego: “Le reclamo al árbitro de forma airada, y el árbitro estima que no venía a situación y me expulsa. Más que el árbitro, es una situación que debo controlar yo. No afectó en nada, ya que el resultado no cambió”.

Sobre el regreso de Jaime Valdés, el “Comandante” señaló: “Tener a Jaime es un gusto y se irá integrando progresivamente”. Y para concluir, se refirió a la abrupta salida de Gabriel Costa por molestias: “Pensamos (la dolencia) que lo del primer tiempo había quedado ahí pero se evaluará su estado de salud en la semana”.

