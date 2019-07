Osvaldo González en su presentación en la U: "En la cancha verán si estoy viejo o no"

Universidad de Chile oficializó el viernes en sus redes sociales a Osvaldo González como su segundo refuerzo para esta segunda parte de la temporada 2019, y este lunes fue el turno de presentarlo en vivo a los medios de comunicación.

En la ceremonia en el Centro Deportivo Azul, el zaguero de 35 años, quien llega proveniente del Toluca de México para vivir su tercera etapa en el elenco estudiantil, descartó que su edad no le permita rendir de buena forma en el club.

“Estoy bien físicamente. Cuando me vean jugar en la cancha, van a ver si estoy viejo o no… No sé si esto será complejo. Me siento bien y sé lo que puedo dar. Allí me van a poder analizar. Estoy súper bien, en un gran momento. En México me tocó jugar muchos partidos, jugar finales”, reconoció “Rcocky” en conferencia de prensa.

“Tomo esto con responsabilidad. Sé que los más jóvenes me van a ver y van a querer, a lo mejor, aprender un poco de mí”, añadió el futbolista, quien volverá a utilizar el dorsal “4” en el equipo universitario laico.

Sobre el presente del equipo, el defensor sostuvo: “El momento es difícil, pero se que lo vamos a sacar adelante. Los momentos pasados fueron buenos, pero el fútbol es actualidad. Tengo confianza en que vamos a sacar adelante la situación”.

Además, confesó: “Me encantaría retirarme acá. Me quedan un par de años para jugar a gran nivel. Mientras me sienta bien voy a seguir jugando”.

Por último, sobre el recibimiento que tuvo por parte del plantel. González dijo: “Me han recibido bastante bien. La competencia la voy a realizar tratando de entrenar en la mejor forma. Seguro que los que estén mejor van jugar”.

Aton Chile